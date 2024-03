Avião da Polícia Federal cai após decolar do Aeroporto da Pampulha

Um avião da Polícia Federal caiu logo após a decolagem do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (6). De acordo com a RECORD Minas, duas pessoas morreram no acidente. Os dois eram pilotos da PF.

Segundo o Aeroin, a aeronave modelo Cessna tinha matrícula PR-AAB.

O acidente foi numa área vazia dentro da Academia dos Bombeiros. A aeronave, um Cessna C208 Caravan, chegou a atingir 100 metros de altitude antes da queda. Uma longa fumaça escura foi vista no local da queda da aeronave.

Viaturas dos Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos.

Investigadores do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigarão os fatores contribuintes ao acidente. Em casos de queda logo após a decolagem, como o ocorrido com o Cessna Caravan da PF, possibilidades como disparo de hélice, vazamento de óleo e o consequente incêndio no motor também serão examinadas.

Todos eles ficam baseados no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek e são utilizadas em missões e no transportes de policiais.

O CAOP, Comando de Aviação Operacional, responsável pelas operações aerotáticas do departamento, também possui e opera helicópteros Eurocopter AS350 B2, Eurocopter AS355N, Bell 412 e Agusta Westland AW139.