Bebê de oito meses morre de dengue e Covid-19 no DF

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) investiga a morte de Helena Alves, de 8 meses, por dengue e Covid-19. Além dos diagnósticos, o certificado de óbito, emitido no dia 29 de fevereiro, também cita que a criança teve uma parada cardíaca. A família da bebê procurou atendimento na rede pública por ao menos três vezes em unidades diferentes, mas foi instruída a ir para casa e observar a evolução do quadro. Helena foi enterrada no cemitério de Planaltina (DF), com homenagens de familiares e amigos.

A mãe de Helena, Gabriela Alves, conta que nenhum dos profissionais pediu o exame para a Covid-19. “Ela era a alegria da casa. […] Não sei como estou em aqui”, contou em uma entrevista para a RECORD.

A família registrou uma ocorrência na 16ª delegacia de polícia. Segundo a SES-DF, a comissão de investigação de óbitos da região de Saúde Norte apura o caso (veja pronunciamento na íntegra abaixo).

O que diz a secretaria ?

A Secretaria de Saúde informa que a paciente em questão passou pela triagem do Hospital Regional de Planaltina, onde recebeu classificação verde, de acordo com o protocolo de classificação de risco. O hospital, no momento do atendimento, estava em bandeira vermelha, ou seja, priorizando os casos mais graves, com risco de morte.

Ao procurar o Hospital Regional Sobradinho, a paciente passou pela triagem, foi acolhida e avaliada, recebendo hidratação. Recebeu alta hospitalar, já que não havia alterações clínicas ou ambulatoriais, naquele momento, que indicassem a internação. A família foi orientada a manter hidratação oral e a retornar à uma unidade de saúde, caso houvesse alguma alteração no estado clínico.

Com a evolução do quadro, a família retornou ao HRP, onde a criança já deu entrada com quadro de parada cardíaca. Foram iniciadas as manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não respondeu aos procedimentos.

A pasta esclarece que o óbito está sendo avaliado pela comissão de investigação de óbitos da região de Saúde Norte.