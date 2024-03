Bebê morre após ser atingido por chamas de churrasqueira em MT

Um bebê de 1 ano e 7 meses, que estava internado em estado grave, após uma churrasqueira explodir, morreu no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), nesta sexta-feira (15). A mãe de 24 anos e outra criança de 3 anos que é irmão da vítima seguem internados.

De acordo com informações, o acidente ocorreu no domingo (10), quando a mãe e o marido foram chamados para um churrasco na casa de um vizinho, no Bairro Alvorada.

Durante o evento, um dos convidados colocou álcool na churrasqueira para que o fogo não apagasse, momento em que houve uma explosão e as chamas atingiram as duas crianças.

Diante da situação, a mãe entrou em desespero e tentou apagar o fogo que atingia os filhos, momento em que também foi tomada pelas chamas.

A mãe e o filho de 3 anos, continuam internados no Hospital de Cuiabá em estado grave.