Bombeiros resgatam cavalo que ficou preso em ferragens de trailer de transporte

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na última segunda-feira (18), para realizar uma operação de resgate de um cavalo que estava preso nas ferragens de um trailer de transporte. O incidente ocorreu nas proximidades da Serra da Tamil, no município de Poxoréu-MT.

Após receber o chamado via 193, a equipe dos bombeiros prontamente se deslocou para o local. Ao chegar, constataram a presença do proprietário do cavalo e outras pessoas que estavam tentando libertar o animal. Apesar dos esforços iniciais, que incluíram a montagem de uma talha, não conseguiram resgatá-lo.

Segundo informações obtidas no local, o assoalho do trailer cedeu, fazendo com que o cavalo caísse entre o eixo e as ferragens, resultando em escoriações na região da cabeça e nas patas do animal.

A equipe de salvamento imediatamente iniciou os procedimentos de resgate, utilizando uma serra sabre e outras ferramentas do conjunto desencarcerador para cortar algumas colunas e liberar o cavalo. Após aproximadamente 40 minutos de trabalho, a equipe conseguiu libertar o animal com sucesso.

Uma vez resgatado, o cavalo foi entregue aos proprietários, que assumiram a responsabilidade de fornecer os cuidados e tratamentos necessários para a recuperação completa.