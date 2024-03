Cabeça de jovem que estava desaparecido é encontrada dentro de mochila em MT

A cabeça de um jovem identificado como Ludinei Kennedy Paixão Andrade, 18 anos, foi encontrada dentro de uma mochila junto com um bilhete de uma facção criminosa, próxima a um lava jato, no bairro Pôr do sol, na manhã desta segunda-feira (4), em Mirassol D Oeste-MT. A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PC). O jovem estava desaparecido desde sábado (2).

Segundo informações, por volta das 6h, a PC recebeu a informação de que havia uma mochila em uma estrada com uma cabeça humana.

No local, os policiais encontram a mochila escolar onde havia a cabeça de Ludinei e um bilhete de uma facção criminosa.

Conforme informações, no sábado (2) Ludinei desapareceu junto com outro rapaz identificado como Jakson Francisco de Souza, de 19 anos.

Os dois desaparecimentos foram registrados pela PC.

As investigações apontam que as vítimas foram chamadas para ir até a casa de uma mulher. O local foi invadido por suspeitos encapuzados, que sequestraram os rapazes e forçaram para que eles entrassem em um veículo.

No local, as equipes encontraram a bicicleta e a moto das vítimas.

A Polícia continua as buscas para encontrar Jakson.