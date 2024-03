Câmara aprova Projeto de Lei que autoriza empréstimo de R$ 51 milhões para obras de mobilidade urbana

A Câmara Municipal aprovou na última quarta-feira (06) o Projeto de Lei de nº 097, encaminhado pela Prefeitura de Rondonópolis, que autoriza o município a contratar operações de crédito interno no valor de R$ 51 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Segundo o documento encaminhado pelo Poder Executivo em regime de urgência, o crédito do Programa Avançar Cidades Pró-transporte será destinado para obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem. O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis.

O líder do Poder Executivo na Câmara Municipal, vereador Reginaldo Santos (SD), explicou que os recursos serão destinados à realização de três obras em Rondonópolis: na avenida Poguba, na avenida Alfredo de Castro e na rua W-11.

“Só podem pleitear esse recurso os municípios que estão com a saúde financeira sanada e municípios que cumprem rigorosamente com a folha de pagamento e Rondonópolis tem condições de pleitear este recurso. As obras serão na área da mobilidade e será no prolongamento da avenida Poguba até a avenida dos Estudantes. Será também na duplicação da Alfredo de Castro e em parte da W-11, no fundo ali do Atlântico. São vias que vão dar mais dinamismo para a nossa população e vai destravar a nossa cidade, principalmente em duas áreas distintas”, explicou o vereador.

Votos contrários

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, vereador Subtenente Guinancio (PSDB), votou contra o projeto. “Em uma gestão que tem menos de 10 meses para continuar, fazer dívida para que outra gestão pague não me parece sensato. Será que isso realmente é pertinente? Toda obra de mobilidade urbana e de infraestrutura é bem-vinda. Nesse sentido, o que eu preciso dizer é que algumas pessoas devem estar achando tudo ótimo, mas e quando a gente vai para a única UPA que nós temos e vemos a situação que lá está posto? Se quiser pedir empréstimo para equipar a UPA e construir outra eu estou aqui, fora isso, não”, disse o vereador.

O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, vereador Investigador Gerson Moreira (MDB) também votou contra o projeto e disse que outros empréstimos já foram autorizados anteriormente.

“Não que eu seja contra o desenvolvimento e o crescimento da cidade, mas o momento não é propício porque nós já aprovamos aqui um financiamento para que a prefeitura pudesse contrair o valor de R$ 161 milhões no ano passado e até hoje ela não usufruiu e não fez nada a respeito desse valor. Nós vemos também que sobre esse financiamento, as obras de fato não vão começar esse ano e nem vão terminar esse ano, ou seja, é só um empréstimo que vai deixar para o próximo prefeito”, declarou.

Além de Subtenente Guinancio (PSDB) e Investigador Gerson Moreira (MDB), também votaram contra o projeto os vereadores Dr Jonas Rodrigues (SD), Adilson do Naboreiro (SD), Kalynka Meirelles (Republicanos) e Paulo Schuh (DC).