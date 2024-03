Carro capota e mulheres ficam feridas após a comunidade Três Pontes

Um carro Fiat Uno saiu da pista e capotou, nesta quarta-feira (20), após a comunidade Três Pontes, a cerca de 25 km de Rondonópolis-MT. Quatro pessoas estavam no veículo. Duas mulheres com idades de 51 e 71 anos ficaram feridas.

Conforme informações de testemunhas, o motorista seguia pela estrada quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. As mulheres foram retiradas do carro por populares. Os dois homens conseguiram sair do local sozinhos.

A equipe do SAMU foi acionada e as duas mulheres foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional.