Casal invade comércio, alarme dispara e homem foge deixando esposa para trás

Uma mulher de 38 anos foi presa pela Polícia Militar (PM) após invadir e tentar furtar um estabelecimento comercial, na madrugada desta sexta-feira (15), no bairro Vila Aurora I, em Rondonópolis-MT. Quando a PM chegou ao local, a mulher já estava detida por um dos funcionários.

Conforme informações, a suspeita e o esposo invadiram a loja para furtar objetos e ferramentas da empresa, mas foram surpreendidos com o alarme de segurança da empresa que disparou. O funcionário da loja foi até o local e encontrou o casal suspeito saindo do estabelecimento.

Ao tentar impedir a fuga, o funcionário entrou em luta corporal com o suspeito. O indivíduo estava com uma faca furtada da loja e ameaçou o funcionário. O trabalhador reagiu, conseguiu retirar a faca do suspeito, mas o indivíduo fugiu abandonando a esposa no estabelecimento.

Funcionários seguraram a mulher e acionaram a PM.

A suspeita foi detida e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis. Os policiais realizaram rondas, mas o suspeito ainda não foi encontrado.