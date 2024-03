Cavalo cai em fossa e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ajuda de pá carregadeira

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã desta segunda-feira (04) para socorrer um cavalo que caiu em uma fossa seca no distrito de Alto Coité, município de Poxoréu-MT.

Segundo informações, a guarnição de salvamento foi acionada via 193 às 8h15 para atendimento de uma ocorrência de resgate de um cavalo que teria caído em uma fossa seca de aproximadamente três metros de profundidade.

O cavalo foi encontrado com ferimentos e escoriações na região da cabeça. Ele teria caído no local durante a noite. O animal foi resgatado com a ajuda de uma pá carregadeira.