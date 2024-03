Com mais de 33 mil inscritos, prova do concurso da SES será aplicada em Cáceres, Rondonópolis e Sinop

O concurso da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) totalizou cerca de 33 mil inscrições efetivadas. Devido ao alto número de inscrições, a pasta solicitou a descentralização da prova para três municípios do interior do estado.

A prova objetiva do concurso ocorrerá no dia 14 de abril, das 13h às 17h. De início, estavam previstos locais nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Com o pedido da SES, as provas também serão aplicadas em Cáceres, Rondonópolis e Sinop. Mais informações sobre os locais de prova serão divulgadas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do concurso.

“Diversos profissionais que atuam em unidades de saúde do interior do Estado fizeram a inscrição para o concurso e, como forma de evitar prejuízo a essas unidades e à população assistida, devido ao deslocamento dos profissionais, optamos por descentralizar a realização da prova. Desejamos bons estudos aos cerca de 33 mil inscritos e reforçamos a importância de todos os candidatos ficarem atentos ao portal da FGV, pois é por meio dele que serão publicadas todas as informações atualizadas do concurso”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Conforme o cronograma, nesta sexta-feira (22), a FGV também irá publicar a relação definitiva de inscrições deferidas, a relação preliminar dos candidatos com deficiência, a relação preliminar dos candidatos pretos e pardos e a relação preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas.

Foram disponibilizadas 406 vagas para cadastro de reserva em cargos de profissional técnico de nível médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e de profissional técnico de nível superior em Serviços de Saúde do SUS para atuarem na SES e/ou nas suas unidades.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva. Já a segunda etapa será de avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para perfis de nível superior. Todas as informações atualizadas sobre o concurso da SES podem ser acessadas pelo site da FGV.