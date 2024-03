Corpo de Bombeiros é acionado após bitrem carregado de soja pegar fogo

Um bitrem pegou fogo na manhã deste sábado (23), na BR-158, em Barra Garças-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Cidade, o veículo seguia de Nova Xavantina para Barra do Garças quando o pneu do bitrem carregado de soja estourou e causou o incêndio.

Mesmo com o pneu em chamas, o motorista conseguiu ir para o encostamento, retirou o último reboque e salvou a segunda carga e o cavalo de força. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

O motorista não ficou ferido.