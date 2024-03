Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio em ônibus

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter um incêndio em um ônibus na cidade de Campo Verde-MT. O incidente aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (20).

O ônibus apresentou um problema de superaquecimento no cubo de roda traseira devido a um defeito no sistema de ar do veículo, o que acabou resultando no início do incêndio.

Após o acionamento, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) foi ao local e realizou os procedimentos necessários para resfriar o veículo e controlar a situação.

A ação evitou a propagação das chamas para as outras partes do ônibus. Após o combate ao incêndio, o veículo foi deixado no local, aguardando assistência mecânica para sua remoção. Não houve feridos.