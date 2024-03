Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio em área residencial de Primavera do Leste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na manhã desta terça-feira (19) para combater um incêndio em vegetação que atingiu uma área urbana no município de Primavera do Leste-MT.

No local, os bombeiros se depararam com as chamas provenientes da vegetação cortada se espalhando pelas extremidades do quarteirão, com o risco de atingir as residências vizinhas.

Utilizando mangueiras, canhões de jato d’água e um veículo de Auto Tanque (AT), os bombeiros conseguiram direcionar com precisão cerca de três mil litros de água para conter as chamas e evitar que se alastrassem ainda mais.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes.