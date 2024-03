Corpo de jovem de 19 anos que desapareceu após cair de jet ski é encontrado no Manso

O corpo da jovem Ana Luiza dos Santos, de 19 anos, que desapareceu após cair de uma moto aquática no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, no domingo (17), foi encontrado na madrugada desta terça-feira (19).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado boiando por volta de 5h30.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para prestar atendimento à ocorrência e o caso sengue sendo investigado.

O ACIDENTE

A jovem estava no jet ski junto com outro rapaz que pilotava a moto aquática. Eles não estavam usando coletes salva-vidas.

O rapaz que pilotava a moto contou aos bombeiros que fez uma curva brusca e a moça se soltou, caindo no lago e não sendo mais vista.

Uma testemunha pulou na água para tentar salvá-la, mas não conseguiu.

O jet ski não tinha a documentação necessária e foi detido pela Marinha do Brasil.