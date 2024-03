Corpo de segundo PM que estava desaparecido em rio é encontrado por moradores

O corpo do soldado Jaderson Nunes Teixeira, que estava desaparecido desde a sexta-feira (1), foi encontrado na tarde deste sábado (2), por moradores da região de Novo Santo Antônio-MT.

O soldado Teixeira estava na embarcação que virou no Rio das Mortes nesta sexta-feira (01), durante uma fiscalização ambiental. Além dele, também estavam o segundo-sargento PM Helidiony Barbosa, que foi encontrado morto na manhã deste sábado, e o gerente do Parque Estadual do Araguaia, servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Johann Dávilas Barros Cavalcante, que conseguiu se salvar.

Em nota conjunta, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, lamentaram a morte do soldado. Mais cedo eles já haviam divulgado outra nota lamentando a do sargento.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, também manifestou pesar pela morte do militar.

“Montamos uma força-tarefa e acreditávamos que poderíamos encontrá-lo com vida. Recebemos com muito pesar essa notícia e lamentamos muito essa fatalidade. Desejamos força aos familiares e a todos os amigos por essa irreparável perda”, declarou o secretário.