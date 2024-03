Criminosos encapuzados invadem casa e matam psicóloga e irmão de 14 anos

Uma jovem psicóloga identificada como Débora Souza Pereira, 27 anos, e o irmão dela,

um adolescente de 14 anos, foram assassinados a tiros por criminosos encapuzados, nesta terça-feira (5), em uma residência, em Nova Maringá-MT. Até o momento, ninguém foi preso.

Conforme informações que constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram as vítimas caídas dentro da casa.

Os irmãos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Uma testemunha contou aos policiais que viu dois homens com roupas escuras e máscaras no rosto invadindo a casa. Testemunhas disseram ainda que ouviram uma gritaria, tiros e na sequência os homens saíram da residência com armas de fogo nas mãos e fugiram em uma motocicleta.

O local do crime foi isolado até a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil, que fizeram os trabalhos de perícia.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia.

A Polícia Civil investiga o crime.

Débora Souza era bastante conhecida na região e atuava como psicóloga.