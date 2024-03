Disciplina de Educação no Trânsito passa a ser obrigatória nas escolas municipais

Foi aprovado na Câmara Municipal e agora é lei um projeto apresentado pelo vereador Adonias Fernandes (MDB) propondo a implantação da disciplina de Educação no Trânsito na grade curricular das escolas municipais de Rondonópolis. O projeto foi aprovado na Casa de Leis e sancionado pelo prefeito José Carlos do Pátio nessa semana.

“Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem como se comportar no trânsito e isso tem causado acidentes graves. Com essa disciplina nas escolas, as crianças vão aprender desde cedo como se comportar no trânsito, como atravessar a rua com segurança, como usar a bicicleta de forma correta e muito mais”, explicou o vereador.

De acordo com o vereador, a ideia é que essa disciplina também ensine sobre os direitos e deveres dos pedestres, ciclistas e motoristas. Assim, todos vão saber como agir de forma correta e evitar acidentes. “É muito importante investir na educação no trânsito para termos um tráfego mais seguro e consciente em nossa cidade”, afirmou.