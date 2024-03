Dois são mortos em frente as crianças em ginásio; um deles era professor e tentou ajudar

Duas pessoas foram assassinadas na manhã desta sexta-feira (15) no ginásio poliesportivo Dione Grison Dutra, no município de Sonora-MS. Uma das vítimas era o professor Jair Jara e tentou ajudar.

Segundo testemunhas, dois homens em uma moto chegaram ao local. O garupa que estava armado começou a atirar contra o jovem. A vítima correu e tentou se proteger no ginásio, mas acabou morto.

O ataque ocorreu enquanto crianças participavam de atividades. O professor teria tentado ajudar e evitar que mais pessoas se ferissem, mas acabou sendo morto. As crianças presenciaram o crime e uma delas chegou a relatar detalhadamente.

Investigadores e peritos da Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil apura se a morte do jovem tem ligação com facções.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, cidade próxima à Sonora.

Um vídeo sobre um suposto recado deixado pelos suspeitos contra uma facção rival circula nas redes sociais, mas o fato ainda não foi confirmado pela polícia.