Estudantes têm até esta sexta-feira (15) para participar da campanha “#NossoTrajeÉAzul”

Os grêmios estudantis têm até esta sexta-feira (15.03) para participarem da campanha “#NossoTrajeÉAzul”, produzindo um vídeo com conteúdo sobre os uniformes escolares entregues pelo Governo de Mato Grosso. No concurso da Ação Grêmio Estudantil, de produção de vídeo, podem participar até 10 pessoas por grupo de estudantes.

Para a produção do conteúdo, os estudantes podem abusar da imaginação. Os vídeos podem ser de diferentes gêneros, como ficção, animação ou paródias, com duração de, no máximo, um minuto.

Após produzido, os estudantes devem obrigatoriamente publicar no Instagram mencionando os perfis da @seduc.mt e @govmatogrosso. O Instagram da Diretoria Regional de Educação (DRE) a qual a escola faz parte deve estar como “colaborador” na publicação.

A competição terá premiações de 1 Kindle e 9 headphones para cada equipe vencedora das 14 Diretorias Regionais de Educação (DREs). Por meio de sorteio, um estudante do grupo ganha o Kindle, enquanto os demais membros receberão os headphones.

Os vídeos serão avaliados com base em critérios como curtidas, criatividade e viralização, sendo necessário que não fujam do tema proposto. A dica é que, quanto antes a publicação, mais dias para engajamento com curtidas e comentários, dando mais chances de vencer.