Exportação brasileira de carne bovina cresce 52% em fevereiro

As exportações brasileiras de carne bovina registraram um aumento significativo em volume em fevereiro, mas os preços médios do produto continuaram em queda em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).

Em fevereiro de 2024, o volume total de exportações atingiu 231.163 toneladas, um aumento de 52% em relação a fevereiro de 2023.

A receita total com as exportações em fevereiro de 2024 foi de US$ 924,7 milhões, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2023.

Apesar do crescimento, o preço médio por tonelada caiu de US$ 4.564 para US$ 4.000, uma redução de 12,35%.

Exportações no 1º bimestre

No acumulado do primeiro bimestre de 2024, as exportações totais de carne bovina já geraram uma receita de US$ 1,855 bilhão, um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O volume exportado no primeiro bimestre de 2024 foi de 466.377 toneladas, um crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2023.

Destinos

A China se mantém como o principal comprador da carne bovina brasileira, mas sua participação relativa nas exportações totais do país diminuiu de 51,4% em 2023 para 41,6% em 2024, devido a uma maior diversificação dos mercados.

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, ampliando suas importações ano após ano. No primeiro bimestre de 2024, as importações dos EUA totalizaram 89.103 toneladas, representando um crescimento de 150% em relação ao mesmo período de 2023.

Apesar desse aumento no volume importado, os preços médios sofreram uma forte queda de 40% em comparação com o ano anterior.

Os Emirados Árabes Unidos destacam-se como o segundo país que mais elevou suas importações em termos percentuais, registrando um aumento de 326,9% no volume importado no primeiro bimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

Outros países, como Hong Kong, Chile, México, Turquia e Argélia, também apresentaram aumentos significativos em suas importações de carne bovina brasileira.