Família de Alagoas procura por jovem desaparecido em Rondonópolis

A família de Adevan dos Santos Pinheiro, 26 anos, procura pelo jovem que está

desaparecido há mais de 2 meses em Rondonópolis-MT. A família do rapaz entrou em contato com a equipe do Portal Agora MT para pedir ajuda.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 2ª Delegacia de Polícia de

Rondonópolis, a mãe do jovem reside no estado de Alagoas e não tem notícias do filho e da nora desde o dia 17 de janeiro de 2024.

A mulher relatou que já foi nas delegacias, Instituto Médico Legal (IML), Hospital Regional e não teve notícias do filho. Ela disse ainda que o filho não tem o costume de ficar sem dar notícias.

O caso foi registado e consta no BO.