Foragido da Justiça de Mato Grosso é preso no Estado do Maranhão

Um dos autores do homicídio ocorrido em fevereiro de 2023, no distrito de Santo Antônio do Fontoura, região do município de São José do Xingu, foi preso na sexta-feira (15.03), após troca de informações entre as Polícias Civil de Mato Grosso e do Maranhão.

O suspeito de 39 anos teve a prisão temporária pelo crime de homicídio, decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, após investigação da Delegacia de São José do Xingu.

Durante diligências para apurar o paradeiro do investigado, os policiais civis de São José do Xingu com apoio da Delegacia Regional de Vila Rica/Confresa e da Delegacia de Porto Alegre do Norte, identificaram o procurado residindo na cidade de Presidente Dutra, no Estado do Maranhão.

Diante das informações, foi solicitado apoio à Polícia Civil do Maranhão, que por meio da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, efetuou a prisão do foragido em cumprimento ao mandado judicial de prisão temporária.

Homicídio

O crime foi registrado na manhã do dia 11 de fevereiro de 2023, quando o jovem Almir Alves de Lima, de 23 anos, foi morto por disparos de arma de fogo.

A vítima estava sentada em frente a uma tabacaria, no distrito de Santo Antônio do Fontoura, quando dois homens chegaram em um veículo e cometeram o crime. Em seguida os suspeitos fugiram.

Operação Ámon

A ação faz parte da Operação Ámon, deflagrada pela Polícia Civil de forma contínua visando localizar e prender pessoas foragidas da Justiça.