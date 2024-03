Força Tática prende membro de organização criminosa com porções de cocaína

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem de 19 anos por tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (05), em Nobres-MT. Com o suspeito foram apreendidas 31 porções de cocaína, dinheiro e materiais que seriam utilizados no crime.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática foi abordada por um pedestre que denunciou que um membro de uma organização criminosa da cidade estaria escondido em uma oficina. O denunciante pediu anonimato aos policiais pois estava com medo, e informou que o criminoso seria responsável pelo tráfico de drogas do município.

Os militares foram ao endereço informado e realizaram abordagem a todos os presentes no local. Com um dos homens foi localizado três porções grandes de cocaína. O suspeito foi questionado pelos policiais sobre o material e confirmou ser o criminoso denunciado anonimamente.

Ainda para a PM, o suspeito disse que fazia a venda das drogas na residência da avó, no bairro São José. Uma segunda equipe foi ao local e realizou buscas, autorizadas pela proprietária da casa, encontrando mais 28 porções de cocaína, R$ 390 em dinheiro e diversos materiais utilizados para a embalagem dos entorpecentes.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Nobres, onde recebeu voz de prisão em flagrante e as demais providências que o caso requer.