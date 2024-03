Forças de Segurança procuram por detentos que fugiram de penitenciária em MT

Três detentos fugiram do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, na madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Capão Grande, em Várzea Grande-MT.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), os fugitivos foram identificados como Daniel França Delgado, 46 anos, Antônio Benedito da Silva Pinho, 36 anos e Kleberthe Goncalves Pereira, 34 anos.

A Sesp divulgou as fotos dos indivíduos e informou que as forças de segurança já estão fazendo as buscas pelos fugitivos.

Até o momento não foi informado como os presos conseguiram fugir do local.

Em nota, a Sesp ainda informou que apura as circunstâncias da fuga.