Funcionários de loja são flagrados furtando estofado para vender por menos de 50% do valor

Dois funcionários de uma loja de estofados foram presos em flagrante, na tarde da última segunda-feira (04), em Cuiabá-MT, após furtar um jogo de sofá avaliado em mais de R$ 14 mil.

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos abordou o casal no momento em que iam fazer a entrega do estofado em um edifício residencial na região do Porto.

A equipe estava em diligências na região, quando avistou a picape Montana com a mercadoria e ao solicitar a nota fiscal, o motorista do veículo e a mulher que estava com ele ficaram nervosos. Em contato com o proprietário da loja, localizada em um shopping da Capital, este informou que não havia nenhuma venda e entrega de estofado.

Os suspeitos, ambos funcionários da loja de estofados, confessaram então que haviam furtando a mercadoria, avaliada em R$ 14.360,00 e iam vender o jogo de sofá por seis mil reais, valor que dividiriam igualmente entre os dois. A entrega seria feita em um apartamento na região do Porto.

O dono da loja registrou um boletim na semana passada relatando que ao fazer a contagem do estoque percebeu a falta de dois modelos de estofados do depósito da empresa. Os dois funcionários presos nesta segunda-feira eram os responsáveis pelo depósito e considerados de confiança do proprietário da loja.

A mulher de 40 anos e homem de 31 anos foram conduzidos à sede da Derf Cuiabá e autuados e presos em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança e em concurso de pessoas.