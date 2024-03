Governo de MT dá ordem para início da construção de 15 pontes de concreto na MT-170

A Secretaria de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra) deu início da construção de 15 pontes de concreto nas MT-170/208/418, entre os municípios de Castanheira e Colniza, passando ainda por Juruena e Aripuanã. A ordem de serviço foi publicada nesta sexta-feira (01.03), no Diário Oficial do Estado.

No total, a Sinfra-MT licitou e vai construir 22 pontes de concreto na rodovia, que era a antiga BR-174, em um investimento de R$ 89,2 milhões. Dez das pontes construídas têm mais de 50 metros de extensão.

A ordem de serviço inclui o início das três maiores pontes do trecho: sobre o Rio Canamã, com 122,6 metros, sobre o Rio Vermelho, com 92 metros e sobre o Rio Tucanã, com 74. A previsão é que as pontes sejam construídas no prazo de um ano.

Com 271,6 km de extensão, a MT-170/208/418 foi federalizada em 2008 com a expectativa de ser asfaltada, mas as obras nunca foram realizadas. Por conta disso, a atual gestão do Governo de Mato Grosso solicitou que o trecho voltasse a ser de competência do Estado.

O processo foi concluído em julho de 2022 e, em menos de um ano, em abril de 2023, 176,6 km da rodovia começaram a ser asfaltados. No primeiro ano de obras, a Sinfra-MT concluiu 81 km de asfalto.

Outros dois lotes da rodovia, que correspondem a mais 95 km de asfalto, estão com edital de licitação publicado, com a apresentação de propostas marcada para os dias 20 e 22 de março. Somando as obras em andamento, os trechos que serão licitados e as pontes de concreto, o investimento do Estado na rodovia será superior a R$ 600 milhões.

“Essa obra vem resgatar a dignidade de uma região que ficou muito tempo esquecida. São municípios importantes que até hoje não tinham uma ligação asfáltica. As obras já estão em andamento e hoje a realidade da região é muito diferente daquela que era registrada todos os anos na época da chuva”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Juruena, Aripuanã, Colniza e ainda Cotriguaçu, os quatro municípios que serão diretamente beneficiados com uma ligação por via asfaltada, somam uma população de 71.606 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.