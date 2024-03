Governo de MT lança ferramenta que reúne processos seletivos de órgãos estaduais

O secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, explicou que essa é mais uma ferramenta desenvolvida pela secretaria visando atender as demandas de contratação emergencial dos órgãos estaduais.

“A ferramenta está pronta, em funcionamento, e será aperfeiçoada conforme as necessidades”, destacou o secretário, ao mencionar que novas funcionalidades irão compor o Sistema.

Com o SiesMT, será possível gerar documentos que facilitarão a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). O cidadão terá acesso a todas as oportunidades para as quais poderá se candidatar num único ambiente, com mais praticidade.

Entidades e órgãos estaduais que lançarem os editais continuarão com a responsabilidade de estabelecer os critérios da seleção, contando também com o apoio da Seplag e o suporte da Superintendência de Tecnologia da Informação desta secretaria de governo.

A unidade demandante do Executivo Estadual é quem parametriza os campos de atribuições para o preenchimento por parte dos candidatos e define os critérios no SiesMT.

Seletivo em andamento

O primeiro edital executado com essa metodologia foi o da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que está em andamento para a contratação temporária de analistas de Tecnologia da Informação. Os candidatos podem acompanhar o processo via SiesMT.

A fase de inscrição exigiu cadastro no MT Login, mas é possível também acesso ao sistema utilizando as credenciais do Portal do Governo Federal. Caso o candidato possua cadastro em uma dessas plataformas, os seus dados são automaticamente importados, sendo necessária apenas a verificação para fins de atualização.

Transformação Digital

Em maio de 2021 foi instituído o Decreto Nº 951 que prevê estratégias governamentais para a transformação digital, principalmente por meio da desburocratização, eficiência e inovação dos serviços prestados aos cidadãos mato-grossenses.

O processo de transição nas questões operacionais dos órgãos resulta na eficiência do acesso aos serviços prestados à sociedade, como o MT.Login, que funciona como um cadastro único do usuário para ter acesso aos serviços digitais da competência pública estadual.

Apesar de assegurada no quinto eixo do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA), a digitalização de serviços antecede esse documento. O Decreto 338 de junho de 2023, responsável por instituir a Agenda Estratégica Digital 2023-2027, dispõe de 106 iniciativas para que essa transformação digital ocorresse.