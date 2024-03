Grupo criminoso especializado em furto de supermercados é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), prendeu nesta sexta-feira (08) cinco integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos de supermercados, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, dois boletins de ocorrências referentes a furtos ocorridos em supermercados do município já haviam sido registrados na quinta-feira (07).

“Nós iniciamos hoje um monitoramento e conseguimos efetuar a prisão desses cinco integrantes da associação criminosa logo após eles terem efetuado um furto em um supermercado. Eles vieram de Cuiabá para cometer esses delitos. Dormiram em um hotel aqui na cidade de Rondonópolis e também tiveram o apoio de uma outra suspeita, que foi a responsável por receptar os produtos que foram furtados ontem”, disse o delegado Fábio Nahas.

De acordo com as investigações, quatro supermercados da cidade foram vítimas do grupo. Itens como desodorantes, shampoos, amaciantes, chocolates, sabão em pó e outros foram furtados.

“Eles aproveitavam de alguns momentos que os funcionários do supermercado estavam distraídos e passavam com os carrinhos cheios. Eles se especializaram em furtos de produtos com alto valor agregado. Algumas vezes eles utilizavam caixas de ovos, caixas de produtos de valor barato e colocavam produtos caros no lugar, faziam essa substituição para não chamar a atenção no momento que eles estavam passando o carrinho”, explicou o delegado.

Cerca de R$ 4 mil reais em produtos foram furtados de um dos estabelecimentos comerciais. Entre as cinco pessoas presas pelo furto estão três homens e duas mulheres. Outra mulher foi presa por receptação.