Homem com mandado de prisão em aberto por estupro é preso usando identidade falsa em Rondonópolis

Um homem de 35 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro, neste domingo (17), no Centro, em Rondonópolis-MT. Ele também deve responder por tráfico de drogas, falsa identidade e crimes contra administração pública.

Durante patrulhamento pela avenida Rui Barbosa, a guarnição deparou com o indivíduo em atitude suspeita próximo de vários usuários de drogas.

Ao realizar a abordagem, os militares encontraram no bolso do suspeito 9 pedras de pasta base de cocaína. Durante a checagem foi constatado que o homem estava usando falsa identidade.

Ao receber ordem de prisão, o suspeito desobedeceu os militares, resistiu a prisão e fugiu.

A guarnição com a ajuda de alguns populares já na avenida Bandeirantes conseguiram deter o suspeito.

Ao chegar a verdadeira identidade do homem, os policiais constataram que havia um registro no sistema de mandado de prisão da vara única da Comarca do Estado de Minas Gerais pelo crime de estupro.

O indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.