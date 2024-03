Homem de 32 anos morre atropelado por ônibus no terminal do CPA3, em Cuiabá

Um homem de 32 anos, de nacionalidade haitiana, morreu na manhã desta segunda-feira (18) após ser atropelado por um ônibus da linha 312, no Terminal do CPA3, em Cuiabá-MT. Segundo informações, o veículo saía do local quando o fato ocorreu.

De acordo com a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU), o incidente ocorreu após o veículo sair do terminal e acessar Avenida Dante de Oliveira, sentido região central de Cuiabá. Testemunhas afirmaram que o homem foi atingido pela roda traseira do veículo.

Segundo a nota da MTU, o motorista parou de imediato o ônibus e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte da vítima no local.

A equipe da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) foi acionada por volta das 12h para atender a ocorrência. A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local. A Polícia Civil investiga o caso.