Homem é encontrado morto na calçada com sinais de espancamento

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (09) no bairro Nova Barra Sul, em Barra do Garças-MT. Ele estava com o crânio esmagado.

Segundo apurado pela equipe da TV Cidade em Barra, a PM foi acionada por uma pessoa que afirmou que o homem estava deitado na calçada, todo ensanguentado.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas a vítima estava morta. A Politec foi acionada.

Os vizinhos afirmaram que apenas ouviram barulhos, como se fossem pancadas no muro. A Polícia Civil agora investiga o caso.