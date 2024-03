Homem é preso com cocaína durante operação ‘Protetor das Fronteiras e Divisas’ 

Um homem foi preso durante a operação ‘Protetor das Fronteiras e Divisas’ por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (1), em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

A prisão aconteceu em continuidade a uma força tarefa do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil/Bolívia no Estado de Mato Grosso em ação conjunta com o Exército Brasileiro.

Conforme informações, um ônibus que faz a linha Brasil/Bolívia foi abordado. Durante a revista os policiais encontraram três tabletes contendo substância aparentando ser cloridrato de cocaína.

O suspeito relatou que entregaria o entorpecente na cidade de Cáceres-MT.

Diante dos fatos, o suspeito e os entorpecentes foram entregues na Polícia Federal da cidade de Cáceres-MT para as providências que o caso requer.