Homem morre após ser atingido por golpes de faca em MT

Um homem identificado como Erivaldo Oliveira Rodrigues, 37 anos, morreu após ser esfaqueado com golpes no pescoço e na perna, no bairro São José, na noite deste sábado (16), em Sorriso-MT.

Segundo informações, a vítima chegou em uma residência na rua São Marcos com Santa Rita pedindo ajuda, mas logo desmaiou.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e Erivaldo foi encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar compareceu na ocorrência.

Nenhum suspeito foi localizado e a Polícia Judiciária Civil investiga o caso.