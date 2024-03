Idoso bate motocicleta em carro estacionado e sofre trauma de face

Um idoso de 62 anos ficou gravemente ferido em um acidente ocorrido na noite deste domingo (10) no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis-MT. Chovia no momento do acidente.

Segundo informações apuradas pela equipe do AGORA MT, o idoso seguia em uma motocicleta Bros pela avenida Paulista quando acabou batendo na traseira de um carro que estava estacionado. Ele caiu e teve um ferimento grave de face.

O Samu foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital Regional.

Polícia Militar e Civil estiveram no local.