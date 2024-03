Idoso morre em acidente entre moto e carro em Rondonópolis

Um idoso de 62 anos, identificado como Claudionor de Souza Leite, morreu em um acidente na noite deste sábado (09) na Vila União, em Rondonópolis.

Segundo apurado pela equipe de reportagem do AGORA MT, o idoso estava em uma moto Bis e seguia pela rua Padre Lothar e, quando foi acessar a rua Filemon Pinto, acabou colidindo com o veículo Creta que seguia na via. Com a colisão, ele acabou caindo e batendo a cabeça.

O Samu foi acionado, mas ele não resistiu.

A vítima morava próximo ao local do acidente. O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local.