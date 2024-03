Investidores chineses se reúnem para discutir sobre projetos e aplicação de recursos em Rondonópolis

Investidores chineses se reuniram na tarde desta terça-feira (05) com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, o vice-prefeito, Aylon, Arruda, e secretários municipais para discutir sobre projetos e aplicação de recursos na cidade. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, o investimento é uma excelente oportunidade de geração de emprego para Rondonópolis.

“É uma empresa chinesa que praticamente toda a produção já é exportada para a América do Sul e a América do Norte e por isso a decisão deles de investir no Brasil. Eles gostaram de Mato Grosso e tiveram a oportunidade de conhecer também outras cidades, mas claro, Rondonópolis, pela posição geográfica e pela proximidade com o maior terminal intermodal da América Latina, favorece muito na tomada de decisão deles. É um investimento muito importante. Eles estão prevendo uma ordem de aproximadamente R$ 500 milhões, que vai resultar em pelo menos 500 empregos diretos, sem contar os empregos indiretos que são desdobrados a partir desses investimentos”, disse o secretário.

Alexsandro Silva ressaltou que Mato Grosso oferece vantagens competitivas do ponto de vista de logística e também quando se trata da oferta de incentivos fiscais. “Além de apresentar para eles os incentivos, estamos analisando a questão de áreas que, de repente, o município pode entrar de forma subsidiada para garantir o investimento dessa ordem para Rondonópolis”, afirmou.

Durante a reunião, o prefeito José Carlos do Pátio comentou sobre a importância do município para a economia do estado. “Eu quero aqui enaltecer o empenho do meu vice-prefeito Aylon Arruda e do meu secretário Alexsandro, que está fazendo esse trabalho. Rondonópolis é o maior exportador e importador do Mato Grosso e toda a nossa produção vai principalmente para a Ásia. Nós estamos aproximando muito do governo chinês. A planta deles precisa de uma área de 30 hectares e a prefeitura, através do meu secretário, vai dar uma volta com eles para ver essa área. Nós estamos muito otimistas, porque Rondonópolis precisa trazer novas indústrias para agregar valor na economia”, disse o prefeito.