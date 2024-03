Irmãos ficam feridos em batida entre motos no Distrito Industrial

Dois irmãos, sendo uma menina de 17 anos e um jovem de 18 anos, ficaram feridos após se envolverem em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (08) no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT. O rapaz ia deixar a irmã no serviço no momento do acidente.

Segundo informações, os dois estavam na moto e trafegavam pela avenida Renato Vetorasso, momento em que o condutor passou pela rua em que iria virar e tentou fazer a conversão e voltar. Com isso, ele acabou colidindo com outro motociclista que seguia na via.

A menor teve uma fratura em uma das pernas e foi encaminhada ao Hospital Regional. O irmão dela foi encaminhado a UPA com escoriações e dilaceração no calcanhar.

O condutor da outra moto também teve escoriações, suspeita de TCE e foi encaminhado ao Hospital Regional.