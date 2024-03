Jovem de 23 anos morre após acidente envolvendo moto e caminhão na Vila Operária

Um jovem identificado como Bruno Henrique Souza da Silva, 23 anos, morreu após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, na tarde deste sábado (2), no cruzamento da rua João Ponce de Arruda com a avenida Filinto Muller, no bairro Vila Operária, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações apuradas pela Polícia Civil, o motorista do caminhão seguia pela rua Ponce de Arruda onde há sinalização de parada obrigatória. O motorista disse para os policiais que parou no cruzamento com a avenida Filinto Muller e quando foi cruzar a rua surgiu o condutor da motocicleta que transitava pela avenida que é preferencial.

O jovem acabou batendo a moto na roda dianteira direita do caminhão.

A equipe do SAMU foi acionada, o jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

No Boletim de Ocorrência consta que na rua Ponce de Arruda tem uma árvore na esquina do cruzamento que possivelmente dificultou a visão do condutor do caminhão.

Não foi localizada nenhuma câmera de monitoramento na região.