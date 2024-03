Jovem de 24 anos assassinado a tiros em Rondonópolis é identificado

Um jovem de 24 anos, identificado como Luis Henrique Matias Evangelista, foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (05) no bairro Jardim do Sol, em Rondonópolis-MT. Ele usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens criminais por perturbação do sossego público (2014), desobediência (2018), tráfico ilícito de drogas, direção perigosa e dirigir sem CNH (2018), tráfico ilícito de drogas (2019), ameaça (2020) e tráfico ilícito de drogas e constituir organização criminosa (2021).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ele estava auxiliando o motorista da empresa onde trabalhava no balizamento para estacionar um caminhão, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta preta.

Um dos homens começou a efetuar disparos de arma de fogo e só parou depois que a vítima caiu no chão. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.