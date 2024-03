Justiça acata autuação do município e obras da ferrovia em Rondonópolis são paralisadas

Foi anunciada nesta quinta-feira (14), durante uma coletiva na Prefeitura de Rondonópolis, a paralisação das obras do novo traçado da ferrovia no município. O município já havia feito o embargo e agora a juíza da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini, deu decisão favorável ao município.

De acordo com o procurador Rafael Oliveira, a Rumo e a empresa contratada para as obras vinham desobedecendo o embargo feito pelos fiscais do município, mas ontem, saiu uma decisão da Justiça favorável e a empresa foi novamente notificada.

Wilson Galdino, fiscal de obras e posturas, afirmou que a continuidade das obras seriam um desrespeito com os moradores da região e por isso, em visita, houve a autuação.

A Secretária Municipal de Habitação, Huani Rodrigues, esclareceu que a gestão não é contra a expansão da ferrovia, mas que precisa de um diálogo aberto e participativo, ouvindo e respeitando a sociedade.

“Nós temos uma legislação que se aplica desde o pequeno até o maior e essa mudança foi feita sem comunicar a prefeitura, não foi submetida a nenhuma documentação e trazendo prejuízos a comunidade”, concluiu.