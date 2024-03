Lula convoca reunião ministerial para a próxima segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião ministerial para a próxima segunda-feira (18), no Palácio do Planalto. A expectativa é que o encontro reúna todos os 38 chefes de pastas do governo. Essa será a terceira reunião ministerial de 2024 e a primeira com ampla presença dos titulares das pastas federais.

Para estar no evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou uma viagem para a Alemanha. Ele apresentaria um plano de transformação ecológica durante a maior conferência de energia da Europa.

Em fevereiro, o presidente chamou alguns ministros e líderes do governo no Congresso para debater medidas de interesse do Executivo para este semestre. Participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social). Os líderes Randolfe Rodrigues (Congresso), Jaques Wagner (Senado) e José Guimarães (Câmara dos Deputados) também estiveram presentes.

Em janeiro, Lula se reuniu com o então ministro da Justiça Flávio Dino e José Múcio (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Rui Costa (Casa Civil), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Marina Silva (Meio Ambiente), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Silvio Almeida (Direitos Humanos), e Esther Dweck (Gestão).

Na ocasião, o petista declarou que as questões indígenas devem ser tratadas como “questão de Estado” e defendeu que não seja possível perder uma guerra para “garimpo e madeireiro ilegal”.

Na última reunião ministerial de 2023, em 20 de dezembro, Lula demonstrou expectativa de que ministros, presidentes de bancos estatais e dirigentes de empresas públicas aumentassem as agendas pelo Brasil em 2024.