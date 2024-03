Mãe e filho morrem após colisão frontal em rodovia de Mato Grosso

Mãe e filho morreram em um acidente envolvendo dois veículos, na BR-163, entre Lucas do Rio Verde-MT e Nova Mutum-MT, nesta quinta-feira (07). As vítimas foram identificadas como Eliane de Souza Oliveira, 51 anos e Osmar de Oliveira Junior, 19 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Conforme informações, mãe e filho seguiam pela rodovia em um carro Ford Fiesta sentido a cidade de Nova Mutum, quando houve uma colisão frontal com uma caminhonete Toyota SW4 que seguia no sentido contrário.

Ainda conforme informações, Eliane chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já Osmar morreu no local do acidente. Ele foi encontrado embaixo do automóvel.

A equipe da perícia constatou que o veículo em que mãe e filho estavam invadiu a pista contrária, provocando a batida frontal.

Duas pessoas estavam na caminhonete e foram socorridas. A Politec foi acionada para realizar os procedimentos de perícia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Sorriso para necropsia e identificação oficial.