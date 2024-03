Mapa | Brasil abre 20º mercado em 2024

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou a abertura do mercado russo para ovos e produtos derivados do Brasil, marcando a 20ª abertura de mercado neste ano e a 98ª desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. Essa conquista segue a aprovação sanitária anunciada pelo governo russo, que agora permite as exportações desses produtos brasileiros, com a ressalva de que dependem da habilitação dos estabelecimentos.

A abertura desse novo mercado tem o potencial de fortalecer ainda mais o comércio bilateral entre Brasil e Rússia, além de reforçar a confiança internacional no sistema brasileiro de controle sanitário. No ano de 2023, as exportações agrícolas para a Rússia ultrapassaram US$ 1,25 bilhão. Especificamente no setor de ovos, o Brasil contribuiu significativamente para o mercado internacional, exportando cerca de 50 mil toneladas, totalizando US$ 186 milhões em vendas.

