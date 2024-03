MDB reúne lideranças em ato de filiação realizado em Rondonópolis

O Diretório Municipal do MDB de Rondonópolis-MT, presidido pelo deputado estadual Thiago Silva, reuniu mais de mil pessoas em ato de filiação realizado na quinta-feira (07), na Uramb, no município. O partido recebeu novos membros e reafirmou a pré-candidatura de Thiago Silva para a prefeitura.

“O MDB é um partido tradicionalmente muito forte na cidade e nessas eleições a gente vem com uma candidatura majoritária, um projeto que a gente está construindo que está surgindo das bases dos bairros, do segmento empresarial, do agronegócio, de toda a comunidade. E hoje nós temos a grande satisfação porque nós estamos filiando aqui vereadores, ex-vereadores, lideranças empresariais, lideranças comunitárias e o objetivo é construir um projeto para que Rondonópolis possa voltar ao protagonismo econômico do estado de Mato Grosso”, disse o pré-candidato.

Thiago Silva acrescentou que o partido pretende construir um projeto e um plano de governo pautado na modernização e desenvolvimento. “A gente tem focado muito nos nossos trabalhos, sempre voltado para o social, para o empreendedorismo. Esse é o nosso objetivo, construir um projeto, um plano em governo, que nós possamos modernizar a máquina pública, para que nós possamos trabalhar uma cidade mais industrializada e pensar, sem sombra de dúvidas, no cidadão para melhorar os serviços na área da saúde e na área da educação”, ressaltou.

A deputada estadual Janaina Riva esteve presente no ato e comentou sobre a participação de membros do partido na política local. “É tão importante nós termos aqui um ato que reúne autoridades de diversas regiões de Mato Grosso para prestigiar o grande ato do MDB em Rondonópolis, que é uma cidade polo extremamente importante para o estado de Mato Grosso e que todos nós aqui queremos muito bem. Nós sabemos a relevância da região Sul e por isso esse ato hoje é tão prestigiado, desde o presidente da AMM, deputado federal Juarez Rocha, nossos deputados estaduais do partido, para demonstrar a importância do MDB aqui em Rondonópolis e, principalmente, ter uma candidatura do MDB aqui em Rondonópolis”, disse a deputada estadual.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, comentou sobre a liderança de Thiago Silva no município. “O Thiago, além de ser do nosso partido MDB, é um deputado aqui da região e é uma pessoa muito dinâmica, que está preparado e eu confio muito no trabalho, então nós estamos aqui para poder prestigiá-lo e apoiá-lo nesse grande ato de filiação partidária”, reforçou.

Durante o ato, o partido recebeu novos membros como os ex-vereadores Ibrahim Zaher e Mohamed Zaher, a cantora Hayane e também houve a filiação dos atuais vereadores Adilson do Naboreiro e Jonas Rodrigues.

Também estiveram presentes o presidente do Diretório Estadual do MDB, Carlos Bezerra, a ex-secretária de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf), Teté Bezerra, o atual secretário de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf) Luluca Ribeiro, os vereadores Adonias Fernandes, Cláudio da Farmácia, além de lideranças comunitárias, empresários e representantes religiosos.