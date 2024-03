Menino autista de 7 anos é encontrado morto com sinais de envenenamento

Um menino autista de 7 anos foi encontrado morto com sinais de envenenamento e com os pulsos cortados, na noite da última quinta-feira (29), em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da RECORD, a mãe seria a principal suspeita de matar a criança.

Os vizinhos alegaram que ela tem depressão e que teria tentado se matar logo depois do crime. O padrasto foi quem encontrou o corpo do menino e o da sua mulher jogados no chão da casa onde moram.

De acordo com bombeiros, a mãe foi encaminhada em estado grave para o Hospital Albert Schweitzer, com suspeita de envenenamento por chumbinho.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes foram acionados e encontraram a criança já em óbito. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.