Motociclista de 30 anos fica ferido gravemente após colisão no Anel Viário

Um motociclista de 30 anos ficou ferido gravemente após se envolver em um acidente no Anel Viário de Tangará da Serra-MT, na tarde desta sexta-feira (08). Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motociclista seguia pelo Anel Viário, no bairro Alto da Boa Vista, sentido ao Parque de Exposições e o condutor de um carro seguia no sentido contrário da via.

O motociclista fez conversão para entrar na Rua Um e acabou batendo na parte traseira do carro. Ambos veículos ficaram parcialmente danificados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer o motociclista. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos nos pés e pernas e suspeita de fratura.

A Polícia Militar também foi acionada e fez o isolamento da pista durante o atendimento.