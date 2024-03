Motociclista é socorrido com suspeita de fratura na perna após colisão

Um acidente de trânsito foi registrado na noite da última sexta-feira (22), em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a colisão ocorreu no cruzamento entre a rua Celso Rosa Lima (26) e a avenida Ismael José do Nascimento (01). Chovia no momento do acidente e o motociclista não percebeu que um carro tinha parado após o sinal de trânsito fechar.

Por causa da pista molhada, o homem perdeu o controle da moto e bateu no carro. Após o impacto, a vítima foi socorrida por uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura na perna.

O motociclista foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.