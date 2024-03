Um motociclista ficou ferido após um acidente no cruzamento da rua 31 com a rua 2,

neste sábado (2), no bairro Jardim Shangrilá, em Tangará da Serra-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motorista do carro invadiu a preferencial provocando a batida com o motociclista.

A equipe do SAMU foi acionada e o condutor da moto foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil compareceram na ocorrência.