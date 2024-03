Motociclista fica gravemente ferido após bater em carro na MT-358

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (06), na MT-358, em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, um motorista de um veículo Fox seguia pelo Anel Viário e parou na rotatória para aguardar o retorno do motociclista.

O motociclista atingiu o carro e foi arremessado a aproximadamente 30 metros do local da colisão. Moto e carro ficaram danificados com a batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o motociclista.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações e fraturas por todo o corpo. Ainda de acordo com informações de testemunhas, a vítima estava indo ao trabalho no momento do acidente.

O policiamento de trânsito esteve no local e isolou a pista até a chegada da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil.