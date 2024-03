Motociclista tem rosto dilacerado e fraturas pelo corpo em grave acidente em Rondonópolis

Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido em mais um acidente de trânsito registrado nesta terça-feira (19) no bairro Vila Rica, em Rondonópolis-MT. A vítima teve perda total de nariz e fratura de mandíbula.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o condutor do carro teria feito uma conversão irregular e ao tentar entrar na via que dá acesso ao condomínio acabou ocorrendo o acidente. O motociclista estava na avenida Contorno Norte e seguia sentido a rodovia.

Com o impacto na lateral do veículo, ele teve ferimentos graves, dilaceração de face e fratura no braço.

Ele foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Regional em estado grave.